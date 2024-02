Teilen: Der US Dollar Index konsolidiert am frühen Mittwoch seine Gewinne, nachdem er am Dienstag um 0,7% auf ein neues Dreimonatshoch bei 105,00 gestiegen war. Eurostat wird im Laufe des Tages die Daten zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) für das vierte Quartal veröffentlichen und in den USA werden im weiteren Verlauf des Tages keine wichtigen Daten ...

