Teilen: Der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Luis de Guindos, sagte am Mittwoch, dass der Lohndruck in der Eurozone weiterhin hoch sei und dass noch keine ausreichenden Daten vorlägen, um zu bestätigen, dass er nachlasse, so Reuters. "Wir bewegen uns in die richtige Richtung, aber wir dürfen uns nicht selbst übertreffen", fügte de ...

Den vollständigen Artikel lesen ...