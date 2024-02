An der Spitze der heute am häufigsten gehandelten Aktien bei Tradegate notieren wieder die drei Rüstungsunternehmen RENK Group (5.856 Trades), Rheinmetall (2.914) und HENSOLDT (2.843). Der Börsendebütant RENK kann dabei um 4,48 % auf 27,96 EUR zulegen, Rheinmetall steigt um 1,56 % auf 372,50 EUR und HENSOLDT legt um 5,34 % auf 35,22 EUR. Mitglieder der amtierenden deutschen Bundesregierung diskutieren derzeit über die Anschaffung einer EU-Atombombe, allerdings wird auch darüber diskutiert, ob diese Diskussion öffentlich geführt werden sollte. In diesem Zusammenhang sind zwei Aktien spannend, die in vielerlei Hinsicht eine echte Alternative bieten.

