Am Montag hat der DAX dank fester US-Börsen die 18.000-Punkte-Marke hinter sich gelassen und Kurs auf eine markante Widerstandslinie genommen. Am Dienstag stehen vor allem die Quartalsbilanzen einzelner DAX-Konzerne im Fokus. So haben DHL, Fresenius, Infineon, Siemens Healthineers und Zalando Ergebnisse präsentiert.

