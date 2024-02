Es ist noch nicht lange her, dass Tesla-CEO Elon Musk vor den chinesischen Konkurrenten gewarnt hat. Ohne Handelsbarrieren würden diese die westlichen Autobauer demolieren. Die Angst ist nicht unberechtigt, hat BYD im Q4 2023 doch Tesla als weltgrößten E-Autobauer abgelöst. Zum Unmut Musks dürften die Chinesen den Druck aber wohl bald noch weiter erhöhen.Wie die japanische Zeitung Nikkei am Dienstag berichtete, plant BYD wohl eine neue Autofabrik in Mexiko zu eröffnen. Insidern zufolge Diese soll ...

