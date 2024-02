Ein erschreckendes Bild hat die RWE-Aktie in der vergangenen Handelswoche abgegeben. Seit Jahresbeginn kennt der Versorger quasi nur noch den Weg nach unten, die heruntergeschraubte Prognose für 2024 hat zudem viel Vertrauen bei den Anlegern gekostet. Die Citigroup bleibt trotz der Talfahrt optimistisch.Der Aktienkurs von RWE habe sich in den vergangenen zwei Jahren per saldo kaum bewegt, so Analyst Piotr Dzieciolowski. Dabei habe der Versorger erhebliche Fortschritte bei der Wachstumsstory gemacht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...