Volker Schilling (Greiff): Greiffbar - Investments zum Anfassen 09.02.2024

09.02.2024 -

Welche Themen waren diese Woche am Finanzmarkt relevant?

China In Her Eyes

So wie Gaia und Uranos in der griechischen Mythologie die Titanen und Titaniden gezeugt haben, so haben Modern und Talking die Titanen Dieter Bohlen und Thomas Anders hervorgebracht. Ersterer beging diese Woche seinen 70. Geburtstag und verkündete, bald die dritte Ehe eingehen zu wollen. Die Cheri Cheri Lady ist seine Langzeitfreundin Carina Walz. Ob er mit 70 noch ihr Sexy Sexy Lover ist, ist unbekannt, aber für ihn gilt erst einmal: You Are Not Alone. Alleine waren diese Woche auch die schwer gebeutelten chinesischen Aktien wie Alibaba, Tencent & Co. nicht mehr, denn der chinesische Staat scheint den angeschlagenen Börsen zu Hilfe eilen zu wollen. Darauf deuten zumindest die Meldungen hin, wonach sich Staatspräsident Xi Jinping persönlich über die Situation unterrichten lässt. Satte Kursgewinne vieler chinesischer Titel zaubern daher wieder China In Her Eyes als lukratives Investment. Schon macht sich Ottonormalanleger Brother Louie in Geronimo's Cadillac auf, um sich nach günstigen Gelegenheiten umzusehen. Für die einen eine lukrative Chance für Win The Race. Für die anderen ein untergegangener Ort: Atlantis is Calling. Dabei zeigen sich aktuell andere Märkte viel robuster:

You Can Win If You Want

Der deutsche Aktienmarkt ist bei einem DAX Punktestand von 17.049,52 auf einem Allzeithoch. Ebenso der amerikanische S&P 500, der fast bis auf 5000 Punkte angestiegen ist. 80 Prozent der gemeldeten Quartalszahlen fielen bisher besser aus als erwartet. Alleine die Aktie von Meta stellte einen Rekord am 02.02. auf, als sie an einem einzigen Tag 197 Mrd. Dollar Marktkapitalisierung zulegte. Und das trotz aller Warnungen, dass die Glorreichen Sieben Aktien schon so hoch bewertet seien, dass die Zinsen und die Inflation die Wirtschaft belasten und der deutsche Aktienmarkt sowieso nicht lukrativ sein könne. Dabei zeigte das Unternehmen Renk mit seinem Börsengang diese Woche am Parkett in Frankfurt, dass wir das auch noch können: tolle Börsengänge mit ordentlichem Zuwachs. Alleine fast 50 Prozent am ersten Tag der Notiz. You Can Win If You Want lautet derzeit die Devise aller Besitzer von Aktien. Etwas zu viel Freude und Unbedarftheit für meinen Geschmack. Ich würde sagen, das schreit nach einer Korrektur in der zweiten Februarhälfte. Oder um es mit den Worten von Modern Talking zu sagen: I Can't Give You More!

You're My Heart, You're My Soul

Im Gegensatz zu Dieter Bohlen stand mir in meiner Jugend ein ganz anderer Titan sehr nahe, der diese Woche vor 26 Jahren von uns gegangen ist: Falco. You're My Heart, You're My Soul. Mit deiner Musik bin ich aufgewachsen, deine Nonchalance habe ich bewundert. Noch heute denke ich Out Of The Dark an dich, wenn Egoist Donald Trump der Dekadenz Junger Römer frönt. Dabei spielte die Musik für den republikanischen Präsidentschaftskandidaten diese Woche eher der Kommissar. Trump dachte, alle Tiere sind gleich, doch er ist gleicher. Ein Gericht beschied dem extraordinären Macher aber, dass er in Hinblick auf die Unruhen zum Ende seiner Amtszeit doch nur ein hundsgewöhnlicher Bürger war, der für seine Taten gerade zu stehen hat: Donald, quit living on dreams, life is not what it seems! In diesem Sinne verabschiede ich mich für heute und bereite mich auf den Fondskongress in Wien vor: Vienna Is Calling.