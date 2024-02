Paris/London - Die europäischen Börsen haben sich am Mittwoch von ihren jüngsten Verlusten erholt. Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx50 , stieg um 0,43 Prozent auf 4709,22 Punkte. Der französische Cac 40 zog um 0,68 Prozent auf 7677,35 Punkte an. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,75 Prozent auf 7568,40 Zähler hoch. Die ungünstigen US-Inflationsdaten vom Vortag blieben damit ohne nachhaltige Wirkung. Auch in New York zeigten sich zur ...

