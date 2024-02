Neue Integration ermöglicht die Nutzung intelligenter Ereignisdaten zur Rationalisierung globaler Lieferketten

Kinaxis (TSX:KXS), der führende Anbieter von Supply-Chain-Management-Lösungen, begrüßt seinen neuesten Solution-Extension-Partner (SolEx), PredictHQ das Unternehmen für vorausschauende Bedarfsanalyse, im Kinaxis-Partner-Ökosystem. Im Rahmen der neuen Integration erhalten Kinaxis-Kunden nun Zugang zum größten und intelligentesten Ereignisdatenstrom, um Nachfrageprognosen, Ereignistransparenz, dynamische Preisgestaltung, Bestandsmanagement, Lieferoptimierung und mehr zu verbessern. Die KI-gestützte Plattform von PredictHQ ermöglicht es Unternehmen, intelligentere Entscheidungen zu treffen, indem sie die zukünftige Nachfrage nach lokalen Veranstaltungen vorhersagt.

"Mehr denn je ist es für Unternehmen, die sich von der Konkurrenz abheben und die hohen Erwartungen der Verbraucher erfüllen wollen, von entscheidender Bedeutung, plötzliche Veränderungen in der Nachfrage zu verfolgen und zu erkennen", so Campbell Brown, Geschäftsführer von PredictHQ. "Wir freuen uns sehr, ein wichtiger Solution-Extension-Partner von Kinaxis zu sein, und wir freuen uns darauf, die Vorhersage und Reaktion auf die sich ändernde Kundennachfrage, die durch Ereignisse entsteht, einfach, zuverlässig und skalierbar zu machen."

Kinaxis bietet seinen Kunden eine einzige Integrationslösung, die das Erstellen, Verarbeiten und Ausführen von Datenintegrations-Workflows ermöglicht. PredictHQ erfasst 19 Ereigniskategorien, darunter Sport, Festivals, Politik, Feiertage, Unwetter, Verspätungen an Flughäfen und vieles mehr, was den Kunden helfen wird, besser zu planen und schneller auf Störungen zu reagieren.

Conrad Mandala, Senior-Vizepräsident, Global Partner Organisation bei Kinaxis, sagte: "Wir sind stolz darauf, dass wir über viele Datenquellen verfügen, die für unsere Kunden sehr wertvoll und sicher sind. Wir freuen uns, den globalen Marken, mit denen wir zusammenarbeiten, weiterhin die neuesten Fortschritte im Bereich der intelligenten Daten zur Verfügung stellen zu können, indem wir PredictHQ in unser Partnerprogramm aufnehmen."

Das Kinaxis PartnerLink-Programm zu dem Systemintegratoren, Cloud-Partner, SolEx-Partner und Value Added Reseller gehören ist ein robustes Ökosystem von Unternehmen, die von der Leistungsfähigkeit der End-to-End-Orchestrierung der Lieferkette als Mittel zur Beschleunigung der strategischen Transformation und zur Optimierung globaler Lieferketten überzeugt sind.

Um mehr über Kinaxis und seine Partner zu erfahren, gehen Sie zu kinaxis.com/partners.

Über Kinaxis

Kinaxis ist global führend im Bereich Management der Lieferkette. Wir betreuen Lieferketten und die Menschen, die diese verantworten. Unserer Software vertrauen bekannte globale Marken, denn sie bietet Flexibilität und ermöglicht schnelles Reagieren, so wie es das moderne, dynamische Umfeld erfordert. Wir verbinden unsere patentierte Paralleltechnik mit einer auf den Menschen fokussierten Herangehensweise an KI. So versetzen wir Unternehmen jeglicher Größe in die Lage, ihre End-to-End-Lieferkette zu steuern, angefangen bei der mehrjährigen strategischen Planung, über die praktische Ausführung bis hin zur Auslieferung auf der letzten Meile. Mehr erfahren Sie unter kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über PredictHQ

PredictHQ ist der Pionier auf dem Gebiet der prädiktiven Nachfrageintelligenz und stärkt die KI-gestützte Nachfrageplanung durch die Beseitigung von blinden Flecken im Unternehmen, die durch die Volatilität der Nachfrage im Zusammenhang mit externen Ereignissen entstehen. PredictHQ ermöglicht es Unternehmen, die Vorhersagbarkeit zu beherrschen, so dass sie Bestände, Personaleinsatz, Preisgestaltung und Marketing optimieren können, um von lokalen Ereignissen in Echtzeit zu profitieren. PredictHQs einzigartige Kombination aus prognostizierbaren Ereignisdaten, überlegenen KI-Modellen und einer flexiblen Infrastruktur ermöglicht intelligentere Geschäftsentscheidungen, indem sie über das WAS an lokalen Ereignissen hinausgeht und den Geschäftsführern hilft, das Unvorhersehbare vorherzusagen: WARUM jedes Ereignis für sie wichtig ist. Mehr erfahren Sie unter predicthq.com.

