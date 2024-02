NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rheinmetall von 420 auf 455 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Zukunft des Rüstungskonzerns sehe sehr, sehr rosig aus, schrieb Analyst David Perry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Jüngste Aussagen von Kanzler Olaf Scholz legten nahe, dass die geplante Erhöhung der deutschen Verteidigungsausgaben nachhaltiger seien als es einige Investoren gedacht hätten. Zudem habe Rheinmetall gerade in einer Telefonkonferenz mit Analysten eine Prognose für den Auftragseingang 2024 von 28 bis 36 Milliarden Euro genannt, was ein Verhältnis vom Auftragseingang zum Umsatz von etwa 3 bis 4 impliziere. Dies, so Perry, sei schlichtweg beispiellos./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2024 / 18:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2024 / 18:36 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007030009

