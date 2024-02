Kansas City - Am Rande einer Parade zur Feier des Sieges der Kansas City Chiefs beim Super Bowl wurden Schüsse abgefeuert und mehrere Personen verletzt. Das teilte die Polizei von Kansas City am Mittwoch mit.



Die Schüsse seien in der Nähe eines Parkhauses westlich der Union Station gefallen, hieß es. Man habe bereits zwei bewaffnete Personen für weitere Ermittlungen in Gewahrsam genommen, so die Polizei.



Personen, die sich in der Nähe aufhalten, wurden dazu aufgerufen, das Gebiet so schnell und sicher wie möglich verlassen, um die Behandlung der Opfer zu erleichtern. "Bitte meiden Sie das Parkhaus der Union Station, um den Ersthelfern die Durchfahrt zu ermöglichen", schrieb die Polizei auf dem Kurznachrichtendienst X.



Man arbeite daran, die Union Station selbst zu räumen, und alle Personen im Gebäude freilassen, sobald dies abgeschlossen ist. Da mehrere Kinder ihre Eltern suchen, wurde auf Zusammenführungsstellen verwiesen.

