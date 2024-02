Rom - Im Achtelfinale der Champions League hat Lazio Rom im Hinspiel gegen den FC Bayern München 1:0 gewonnen. Die Bayern fanden zunächst besser in die Partie, doch im weiteren Verlauf war Lazio die etwas stärkere Mannschaft.



Beide Mannschaften zeigten sich defensiv stark, kamen aber lange nur wenig in die Offensive. Letztlich erzielte Ciro Immobile das entscheidende Tor in der 69. Minute für Rom.



Im parallel stattfindenden Achtelfinal-Hinspiel hat Paris St. Germain gegen Real Sociedad San Sebastian 2:0 gewonnen. Für Paris trafen Kylian Mbappe (58.) und Bradley Barcola (70. Minute). Die Rückspiele sind für den 5. März geplant.

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken