NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Die Kennziffern des Brillenkonzerns hätten eine robuste Umsatzentwicklung gegen Ende 2023 bestätigt, ebenso eine anhaltende Margenverwässerung durch Währungseffekte, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auf dem Weg zu den bekräftigten Margenzielen von 19 bis 20 Prozent im Jahr 2026 dürfte sich der Konzern neue Produktfelder vornehmen, so die Ansicht des Analysten./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2024 / 16:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2024 / 16:11 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000121667

