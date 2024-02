Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Siemens Energy hat am Mittwoch etwas Leine lassen müssen. Der Titel verlor mit -0,8 % allerdings nicht den gegenwärtigen Halt. Denn Siemens Energy bleibt auf der Spur in Richtung der Schätzungen, die Analysten für den Titel aus Deutschland abgegeben haben. Allein in den vergangenen vier Wochen ging es für Siemens Energy denn auch um gut 16 % aufwärts. [...]

