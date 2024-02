Frutas de Chile konzentriert sich auf die Stärkung der Beziehungen zu mit Obst verbundenen Unternehmen im In- und Ausland, wie in dem Fall von Freshfel Europe, ein Forum, das die europäische Kette für frisches Obst und Gemüse vertritt und in europäische und internationale Organisationen des Gartenbausektors, darunter Frutas de Chile, eingebunden ist. Im Rahmen der Fruit...

Den vollständigen Artikel lesen ...