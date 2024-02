Die Erzeugerpreise für Speisekartoffeln in Mecklenburg-Vorpommern verharren auf dem Vorwochenniveau. Es werden Preise von 30 bis 40 EUR/dt gezahlt. In der 8. Kalenderwoche sind Preisaufschläge von 4 EUR/t von einzelnen Packern geplant. Die Lagerbestände an Speisekartoffeln schmelzen. Ungefähr die Hälfte der Speisekartoffelernte 2023 ist bereits verbraucht, zum Teil sind...

