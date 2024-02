Eine vom Energiekonzern Eon beauftragte Umfrage ergab eine überraschend hohe Akzeptanz für "die Energiewende vor der eigenen Haustür". Auch Photovoltaik-Anlagen auf Freiflächen genießen demnach große Zustimmung.Die große Mehrheit der Menschen in Deutschland ist nicht nur den Ausbau der erneuerbaren Energien, sondern hat auch kein Problem damit, wenn dies in Form großer Solarparks in der eigenen Wohnumgebung passiert. Das ist zumindest das Resultat einer Umfrage unter mehr als 5000 Menschen, die das Meinungsforschungsinstitut Civey im Auftrag von Eon Energie Deutschland durchgeführt hat. Die Ergebnisse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...