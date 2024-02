Paris / London - Die europäischen Börsen haben am Donnerstag weiter zugelegt. Neben den Vorgaben der US-Börsen stützten auch gute Quartalszahlen. Der EuroStoxx 50 stieg gegen Mittag um 0,63 Prozent auf 4738,82 Punkte. An den Länderbörsen ging es ebenfalls nach oben. Der französische Cac 40 zog um 0,66 Prozent auf 7726,38 Punkte an, während der britische FTSE 100 wegen der Schwäche der Ölwerte kaum verändert tendierte. Die ungünstigen US-Inflationszahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...