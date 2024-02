Airbus: Ready for take-off

Werbung







In den letzten Tagen der aktuellen Ergebnissaison haben wir mit Airbus nochmal ein Highlight. Der Europäische Gemeinschaftskonzern plant für dieses Jahr seine Produktion wieder hochzufahren und rund 800 Verkehrsflugzeuge herzustellen.



In Summe konnte Airbus letztes Jahr einen Umsatz von 65,4 Milliarden € erwirtschaften, das sind 11% mehr als noch 2022. Insgesamt 735 Maschinen konnten abgesetzt werden, während gleichzeitig die Bestellbücher für dieses Jahr aufgefüllt wurden. Daher plant der Konzern für 2024 über 800 Maschinen herzustellen. Damit ist die Fertigung des Luftfahrtspezialisten auch für dieses Jahr beschäftigt. Trotz dieser soliden Zahlen sind die Nettoeinkünfte des Unternehmens von 4,2 Milliarden auf 3,8 Milliarden Euro gesunken, zusätzlich dazu ist auch das nominelles EBIT von Airbus um 14% auf 4,6 Milliarden zurückgegangen.



Airbus kann auf ein tolles Jahr 2023 zurückblicken in dem man unter anderem die eigene Erwartung bzgl. des Free Cash-Flow übertreffen konnte. Aufgrund dieser positiven Entwicklung plant der Flugzeughersteller neben der normalen Dividende zusätzlich eine Sonderdividende auszuschütten. So erhalten die Airbus-Aktionäre neben der normalen Dividende in Höhe von 1,80 Euro die Sonderdividende von je einem Euro.









Quelle: HSBC