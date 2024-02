Takkt ist in einem Markt tätig, der nicht unbedingt für innovatives Wachstum steht. Es hiess es in den letzten Unternehmensmeldungen öfters direkt oder indirekt "Die Erwartung einer Belebung der Nachfrage (…) nicht bestätigt". Konjunkturabhängig und auf die Investitionsfreude für "neue Arbeitswelten" angewiesen, während die Kosten überall steigen. Schwierig. Und so sind die Zahlen der Takkt AG für 2023 eigentlich OK. Mehr war kaum zu erwarten - und trotz zweistellig sinkender Umsätze im Q4 annähernd das EBITDA des Vorjahres zu erreichen, spricht für das Kostenbewusstsein des Managements. Die Initiativen ...

