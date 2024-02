Sensirion Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Medienmitteilung: Sensirion Connected Solutions erhält ISO27001-Zertifizierung



15.02.2024 / 14:37 CET/CEST





Pressemitteilung 15. Februar 2024, Sensirion Connected Solutions, 8712 Stäfa, Schweiz Sensirion Connected Solutions erhält ISO27001-Zertifizierung Stäfa, Schweiz - Sensirion Connected Solutions, ein führender Anbieter von sensorbasierten Cloud-Lösungen für industrielle Anwendungen, freut sich, die erfolgreiche Zertifizierung nach ISO 27001, dem international anerkannten Standard für Informationssicherheits-Managementsysteme (ISMS), bekannt zu geben. ISO 27001 ist ein umfassendes Rahmenwerk, das die Anforderungen und Best Practices für die Einrichtung, Implementierung, Aufrechterhaltung und kontinuierliche Verbesserung eines ISMS spezifiziert. Ein ISMS ist ein systematischer Ansatz zur Verwaltung sensibler Informationen und zur Sicherstellung ihrer Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität. Mit der Zertifizierung nach ISO 27001 zeigt Sensirion Connected Solutions ihr Engagement für den Schutz der Daten ihrer Kunden, Partner und Mitarbeitenden sowie für die Einhaltung der relevanten Gesetze und Vorschriften. Die Zertifizierung bestätigt zudem die Wirksamkeit und Effizienz der Sicherheitsprozesse und -kontrollen des Unternehmens. Sensirion Connected Solutions bietet zwei innovative Lösungen für die Industrie an: AiSight und Nubo Sphere. AiSight ist eine cloudbasierte Plattform, die mittels fortschrittlicher Analytik handlungsorientierte Erkenntnisse für die vorausschauende Wartung liefert. Nubo Sphere ist eine Lösung zur kontinuierlichen Emissionsüberwachung, die fortschrittliche Sensortechnologie und Algorithmen nutzt, um Methanemissionen aus Öl- und Gasanlagen zu erkennen, zu lokalisieren und zu quantifizieren. Beide Lösungen erfordern ein hohes Mass an Datensicherheit und Zuverlässigkeit, da sensible und kritische Informationen verarbeitet werden. Mit der Zertifizierung nach ISO 27001 garantiert Sensirion Connected Solutions ihren Kunden, dass ihre Daten mit grösster Sorgfalt und Respekt behandelt werden und dass das Unternehmen die höchsten Sicherheitsstandards einhält. Dies ist Teil der Verpflichtung von Sensirion Connected Solutions zu höchsten Qualitätsstandards für ihre Lösungen und Dienstleistungen, wie sie bereits durch die ISO 9001 zertifizierten Produktionsstätten unter Beweis gestellt werden. Felix Hoehne, General Manager von Sensirion Connected Solutions, sagt: " Ich freue mich, dieses Ergebnis mit unseren globalen Stakeholdern teilen zu können. Es unterstreicht unser Ziel, qualitativ hochwertige und sichere Lösungen für den Energie- und Industriesektor zu liefern. Ich möchte auch unserem engagierten Team für ihren Beitrag zu diesem Meilenstein danken". Unterschied zwischen ISO 27001 und SOC 2 Die ISO 27001-Zertifizierung unterscheidet sich von der SOC 2-Zertifizierung, die auf dem US-amerikanischen Markt ein gängiges Sicherheitsrahmenwerk ist. Obwohl beide Rahmenwerke auf die Gewährleistung der Datensicherheit abzielen, haben sie leicht unterschiedliche Anwendungsbereiche und Ansätze. Die ISO 27001-Zertifizierung umfasst das gesamte ISMS einer Organisation, während sich die SOC 2-Zertifizierung auf spezifische Sicherheitskontrollen konzentriert, die für die von einer Organisation erbrachten Dienstleistungen relevant sind. Auch ist die ISO 27001-Zertifizierung strenger und umfassender, da sie von einer Organisation verlangt, ein ISMS zu implementieren und aufrechtzuerhalten, das universellen Standards für jede Branche und jeden geografischen Standort entspricht. Die SOC 2-Zertifizierung ist flexibler und massgeschneiderter, da sie es einer Organisation ermöglicht, die Sicherheitskontrollen auszuwählen, die ihren individuellen Branchenstandards und Bedürfnissen entsprechen. Beide Rahmenwerke sind auf dem Markt wertvoll und angesehen, aber die ISO 27001-Zertifizierung ist international weiter verbreitet und anerkannter. Klicken Sie hier , um mehr über Sensirion Connected Solutions zu erfahren. Über Sensirion Connected Solutions Sensirion Connected Solutions ist spezialisiert auf die Bereitstellung sensorbasierter End-to-End-Lösungen und -Dienstleistungen zur Steigerung von Effizienz und Zuverlässigkeit für eine nachhaltigere Zukunft. Durch die Kombination einzigartiger innovativer Sensortechnologie, Datenanalyse und einer durchdachten Benutzererfahrung bietet Sensirion Connected Solutions benutzerfreundliche und skalierbare Lösungen für die Emissionsüberwachung und die prädiktive Wartung. Das Unternehmen hat Standorte in Stäfa, Schweiz, in Berlin, Deutschland, und in Chicago, Illinois, USA. Sensirion Connected Solutions ist Teil der Sensirion Holding, einem weltweit führenden Hersteller von digitalen Mikrosensoren für hochleistungsfähige Umwelt- und Durchflusssensorik. Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: Sensirion





Ende der Medienmitteilungen