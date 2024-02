Mit den Q4-Zahlen, die Applied Materials Mitte November veröffentlichte, konnte der Chip-Konzern nicht überzeugen. Am Donnerstagabend steht nun die Veröffentlichung des Q1-Berichtes auf dem Plan. Erneut hat die Aktie von Applied Materials in einem optimistischen Chip-Sektor vor den Zahlen kräftig zugelegt - aber jetzt mit dem Cloud/KI-Trend einen neuen Wachstumstreiber an Bord.Aktuell geht der Analystenkonsens davon aus, dass Applied Materials im abgelaufenen ersten Quartal (bis Ende 2024) einen ...

