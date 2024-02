Was für eine Volatilität: Nachdem die Aktie des Touristik-Konzerns TUI in der vergangenen Woche von oben herab ihre 200-Tage-Linie testen musste, ging es in den Folgetagen schlagartig um rund 20% nach oben. Auslöser hierfür waren insbesondere die vorgelegten Ergebnisse für das erste Fiskalquartal. Dieses verbucht traditionell in schöner Regelmäßigkeit Verluste. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...