Neuer Tag, wieder Kursgewinne bei Super Micro. Zum Handelsstart in den USA legt die Aktie des Hardware-Spezialisten zwischenzeitlich zehn Prozent auf 970 Dollar zu. Für Rückenwind sorgt eine Studie von BofA Securities, in der die Analysten ein Kursziel ausgerufen haben, das man "neue Dimension" nennen kann.BofA Securities hat das Coverage von Super Micro mit "Kaufen" begonnen und nennt als Kursziel 1.040 Dollar. Das liegt meilenweit über dem, was die Analysten aktuell für die Aktie erwarten: Das ...

