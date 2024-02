FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Delivery Hero nach einer Telefonkonferenz anlässlich der Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Die bessere Berechenbarkeit des Barmittelbestands und die Kommentare des Essenslieferanten bezüglich der Fähigkeit, anstehende Fälligkeiten aus eigener Kraft zu decken, seien besonders beruhigend, schrieb Analystin Silvia Cuneo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies gelte insbesondere angesichts der jüngsten negativen Schlagzeilen über die Möglichkeit, bestimmte Vermögenswerte von Delivery Hero in Asien zu veräußern./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2024 / 06:45 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Jetzt den vollständigen Artikel lesen



ISIN: DE000A2E4K43

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken