NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Kion nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Die Veröffentlichung sei eigentlich gar kein so großes Ereignis, als das es erscheine, schrieb Analyst Lucas Ferhani in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung. Auf möglichen Gegenwind für das operative Ergebnis (Ebit) im Segment Supply Chain Solutions (SCS) habe er bereits hingewiesen. Außerdem sollte daraus nun Rückenwind für 2024 werden, weil weniger Alt-Projekte abzuarbeiten seien. Ein niedrigerer Überschuss resultiere aus nicht wiederkehrenden Ausgaben und stärkeren finanziellen Aufwendungen aufgrund der höheren Zinsen. Der besser als erwartet ausgefallene freie Barmittelfluss helfe, die Verschuldung weiter abzubauen./ajx/he



