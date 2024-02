Das Bundeswirtschaftsministerium bezeichnet es als wichtigen Meilenstein für den Wasserstoff-Hochlauf in Deutschland. Insgesamt werden 33 Projekte in sieben EU-Mitgliedsstaaten mit bis zu 6,9 Milliarden Euro gefördert. Bund und Länder planen mit rund 4,6 Milliarden Euro für die Wasserstoff-Infrastrukturprojekte in Deutschand.Die EU-Kommission hat bis zu 6,9 Milliarden Euro an Beihilfen in sieben Mitgliedsländern für sogenannte Important Project of Common European Intrest, kurz IPCEI, genehmigt. Das bewilligte Projekt IPCEI "Hy2Infra" war gemeinsam von Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden, ...

