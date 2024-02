Anzeige / Werbung

Cisco Systems Aktie: Kann die KI-Partnerschaft mit Nvidia den Tech-Dino beflügeln?

Mit Niederlassungen in über 100 Ländern und einem umfangreichen Partnernetzwerk ist Cisco weltweit präsent. Das Unternehmen bedient Kunden aus verschiedenen Branchen, darunter Telekommunikation, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Bildung und Regierung.

Wir blicken auf die Produkte und natürlich auch auf die Kooperation mit Nvidia, welche Phantasie für die Zukunft gibt. In naher Zukunft gibt es zudem einen Sparkurs, der bei Mitarbeitern:innen ansetzt und damit Cisco auch wieder in Richtung Effizienz neue Impulse versetzen soll. Dies wurde zusammen mit den Quartalszahlen am Mittwochabend veröffentlicht.

Eine erste Wertung, die Bewertung der Bilanzdaten und natürlich das Chartbild bekommst Du hier im Video. Dazu nutzen wir das Freestoxx-Tool.

