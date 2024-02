(shareribs.com) Frankfurt / New York 15.02.2024 - Die Technologiewerte zeigen sich am Donnerstag uneinheitlich. Der TecDAX bewegt sich kaum. Auch an der Wall Street zeigt der Sektor keine einheitliche Richtung. Der DAX steigt um 0,5 Prozent auf 17.036 Punkte, wobei Commerzbank, Rheinmetall und Vonovia zulegen können. Auf der Verliererseite stehen Siemens Energy, Airbus und Adidas. Der MDAX gewinnt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...