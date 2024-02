Halle/MZ (ots) -Im zivilen Flugzeugbau, der einmal von der US-Industrie-Ikone Boeing beherrscht war, hat sich das Blatt zugunsten des deutsch-französisch-spanischen Luft- und Raumfahrtkonzerns Airbus gewendet.Zwar haben sich dessen Gewichte inzwischen erkennbar nach Frankreich verschoben. Aber das Konstrukt funktioniert. Das dürfte auch daran liegen, dass Arbeitnehmerrechte in Europa anders als in den USA viel zählen. Gerade in Frankreich sind Beschäftigte schnell auf den Barrikaden. So konnte sich Boeing beim Einbruch des Flugverkehrs in der Pandemie schneller als Airbus von Personal trennen. Aber das Hire and Fire hat Schattenseiten, wenn schnell wieder eingestellt werden muss, wenn sich die Märkte erholen.In Europa indes bleiben Belegschaften in der Krise länger an Bord. Und damit bleibt auch Know-how im Unternehmen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungMarc RathTelefon: 0345 565 4200marc.rath@mz.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5715242