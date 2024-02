wO Börsenlounge: Buffett verkauft Apple, Nvidia kauft SoundHound-Aktien & steht Nel vor dem Aus?

Einst waren Nel und Plug Power die Überflieger der Branche. Mittlerweile sind die Kurse am Boden angelangt. Eine neue CEA- Studie zeigt, dass es beide Konzerne in Zukunft noch schwieriger haben werden. Schnell verkaufen?Der Hype um Wasserstoff war so groß, dass jeder ein Stück vom Kuchen abhaben wollte. Der Kuchen scheint aber mittlerweile zu klein zu sein. Eine aktuelle Studie der Clean Energy Associates (CEA) geht davon aus, dass 2030 doppelt so viele Elektrolyseure produziert werden wie benötigt. Wer wird auf der Strecke bleiben? Warren Buffett hat im Schlussquartal Aktien von Apple verkauft. Kaum zu glauben, aber was. Der Starinvestor hat seine größte Position im Depot von Berkshire …

