Brüssel - In den Playoffs der Europa Conference League haben sich Eintracht Frankfurt und Union Saint-Gilloise im Hinspiel mit 2:2 unentschieden getrennt. Dank Fares Chaibi (3.) und Sasa Kalajdzic (10.) ging Frankfurt früh und deutlich in Führung.



Im Anschluss wirkten sie jedoch etwas unkonzentrierter, sodass Mathias Rasmussen (31.) für St. Gilloise zum Zug kam. Gustaf Nilsson erzielte in der 68. Minute den Ausgleich.



Die weiteren Ergebnisse: Sturm Graz - Slovan Bratislava 4:1; Olympiakos Piraeus - Ferencvarosi TC 1:0; Molde FK - Legia Warschau 3:2. Die Rückrunde ist für den 22. Februar geplant.

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken