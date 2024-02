Lens - In den Playoffs der Europa League haben sich der RC Lens und der SC Freiburg im Hinspiel mit 0:0 unentschieden getrennt. In einem über weite Strecken ausgeglichenen Spiel war Freiburg letztlich doch die etwas stärkere Mannschaft.



Beide Mannschaften konzentrierten sich vor allem auf die Defensive. Freiburg hatte einige Chancen zu verzeichnen, Lens kam dagegen kaum vorn durch. Ein Tor von Assadio Haidara für Lens wurde nach VAR-Entscheidung in der 70. Minute nicht gegeben.



Die weiteren Ergebnisse: AC Mailand - Stade Rennais 3:0; SL Benefica - Toulouse FC 2:1; Sporting Braga - Qarabag FK 2:4.

