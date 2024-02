Bernd Wünsche (Gurupress.de) - PayPal bleibt aktuell quasi auf Kurs. Die Aktie behielt mit dem Plus von 1 % gestern Abend ihren Stand von derzeit gut 55 Euro. Es fehlt nun viel zu viel Kraft, um den erhofften Ausflug in einen langfristigen Aufwärtstrend in diesen Tagen tatsächlich noch bewerkstelligen zu können. Es ging zuletzt nur um die Quartalszahlen - die wiederum dem beginnenden Aufwärtstrend [...]

