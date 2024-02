Die Exporte der Region Murcia in dem Agrar-Lebensmittelsektor überstiegen 2023 einen Wert von 5.400 Millionen EUR, was 2,7 % mehr als in dem Vorjahr sind, so belegen die agrodiario.com von dem Ministerium für Wirtschaft, Finanzen und Handel bereitgestellten Daten. Die Region Murcia ist für 9,5 % der von Spanien in das Ausland verkauften Agrarlebensmittelprodukte mit insgesamt...

