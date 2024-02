EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme

Erste Übernahme im Jahr 2024: Mutares hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Temakinho von Cigierre S.p.A., kontrolliert von BC Partners, unterzeichnet Bekannte Restaurantkette, die an erstklassigen Standorten japanisch-brasilianische Küche anbietet

Stärkung des Segments Retail & Food als neue Plattform

10 direkt geführte Restaurants ("DOS") sowie Franchise-Restaurants in Italien und im Ausland München, 16. Februar 2024 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat eine Vereinbarung zur Übernahme der Temakinho S.r.l. ("Temakinho") von Cigierre - Compagnia Generale Ristorazione S.p.A. ("Cigierre") unterzeichnet, die sich im Besitz von durch BC Partners beratenen Fonds befindet. Als neue Plattforminvestition wird das Unternehmen das Segment Retail & Food stärken. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2024 erwartet. Temakinho wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mailand. Es ist der italienische Pionier, der japanisch-brasilianisches Premium-Sushi, Fleischgerichte und Getränke anbietet. Derzeit betreibt das Unternehmen 10 direkt geführte Restaurants ("DOS") in Italien (Mailand, Rom, Bologna und Florenz) und 3 Franchise-Restaurants in italienischen Flughäfen (zwei in Rom Fiumicino und eines in Mailand Linate) sowie ein Franchise-Restaurant in Lyon, Frankreich. Alle DOS befinden sich in zentralen Stadtvierteln mit erstklassigem Ambiente, das von italienischen Kunsthandwerkern gestaltet und von der brasilianischen Kultur inspiriert wurde. Temakinho kann auf eine zentrale Küche in der Nähe von Mailand zurückgreifen, in der ausgewählte Zutaten verarbeitet und Halbfertigprodukte zwischengelagert und anschließend ausgeliefert werden. Mit rund 160 Mitarbeitenden erwirtschaftete das Unternehmen im Jahr 2022 einen Umsatz von ca. EUR 20 Mio. Robin Laik, CEO von Mutares, kommentiert: "Mit der Übernahme von Temakinho stärken wir unser Segment Retail & Food mit einer bekannten Marke im Bereich Casual Dining, die erschwingliche und exklusive Erlebnisse bietet. Dank seines skalierbaren Geschäfts hat das Unternehmen ein hohes Potenzial, strategische Verbesserungen zu nutzen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir Temakinhos Marktposition und Markenbekanntheit durch die geplante Eröffnung neuer Restaurants stärken können."

