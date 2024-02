Der Wettlauf bei Software mit Künstlicher Intelligenz ist in vollem Gange. Die Aktie der Google-Mutter Alphabet stand am Donnerstag unter Druck, nachdem The Information berichtet hatte, dass OpenAI angeblich an einem Web-Suchprodukt arbeite. Google selbst hat zuletzt an einer Verbesserung seiner Gemini-Technologie gearbeitet.Der Internetkonzern hat am Donnerstag die neueste Version Gemini 1.5 vorgestellt, die unter anderem in der Lage ist, längere Videos und Texte zu analysieren. Google schrieb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...