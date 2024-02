Berlin - Deutschland will der Ukraine "Sicherheitszusagen" geben. Eine entsprechende bilaterale Vereinbarung soll am Freitag im Bundeskanzleramt unterzeichnet werden, sagte ein Regierungssprecher.



Weiterer Inhalt des Dokumentes soll eine "langfristige Unterstützung" sein. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird um 11 Uhr im Bundeskanzleramt erwartet, die Unterzeichnung der Vereinbarung ist kurz darauf geplant.



Deutschland unterstützt die Ukraine bereits seit Beginn des Krieges vor knapp zwei Jahren auf unterschiedlichste Weise - auch mit erheblichen Waffen- und Panzerlieferungen. Der deutsche Bundeskanzler hatte in den letzten Wochen immer wieder betont, diese Unterstützung aufrecht erhalten zu wollen. Dem russischen Präsidenten Putin unterstellte er, dass dieser auf einen Ermüdungseffekt im Westen hoffe.

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken