Der amerikanische Präzisionsonkologie-Spezialist Blueprint Medicines hat nicht nur die Markterwartungen im vierten Quartal 2023 übertroffen, sondern auch überraschend starke Umsatzprognosen abgegeben. An der Börse in New York konnte die Aktie des Unternehmens daraufhin satte 14 Prozent an Wert gewinnen.Mit einem Verlust von 1,82 Dollar je Aktie schnitt Blueprint Medicines im Schlussviertel deutlich besser ab als erwartet (Prognose: Fehlbetrag in Höhe von 2,04 Dollar pro Papier). Der Umsatz lag mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...