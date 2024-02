Schon vor zwei Jahren hatte VW mit dem indischen Autohersteller Mahindra eine Zusammenarbeit beabsichtigt. Nun aber hat man den ersten verbindlichen Liefervertrrag geschlossen: Komponenten des Modularen E-Antriebs-Baukasten (MEB) und Einheitszellen werden an Mahindra für die eigene Elektroplattform namens INGLO geliefert. Der Liefervertrag hat eine Laufzeit von mehreren Jahren und wird über die gesamte Lebensdauer ein Gesamtvolumen von rund 50 GWh haben. Das ist ein Novum! Mahindra wird nämlich der erste externe Partner sein, der die Einheitszelle von VW einsetzt. Und wozu ist das Ganze dann gut? Mahindra will ab Dezember diesen Jahres fünf vollelektrische SUVs in Indien auf den Markt bringen... Ehre wem Ehre gebührt - ein Hoch auf VW!



