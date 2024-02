Zürich - Die angespannte wirtschaftliche Lage im vergangenen Jahr hat sich in den sogenannten M&A-Aktivitäten widergespiegelt. Weltweit nahmen die Übernahmen und Fusionen von Firmen deutlich ab. Schweizer KMU kauften vermehrt im Ausland zu. Konkret sind die weltweiten Firmenübernahmen 2023 auf das Niveau von 2005 gefallen, wie aus einer am Freitag vom Beratungsunternehmen Deloitte publizierten Studie hervorgeht. Auch in der Schweiz haben die M&A-Aktivitäten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...