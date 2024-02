Renault fährt weiter in die richtige Richtung

Werbung







Kurz nach der Pandemie stand die Firma unter Druck, dennoch hat Renault unter der Führung von Luca de Meo die Unternehmenskennzahlen mit einer neuen strategischen Richtung verbessert.



Das französische Unternehmen hat vorgestern die Unternehmenskennzahlen veröffentlicht und einige Rekordstände erzielt. Der Umsatz hat sich um 13,1% erhöht. Aufgrund der strategischen Kostenreduzierung hat dies auch positive Auswirkungen bei der operativen Marge erzeugt, die die Prognose überschritten und mit 4,1 Mrd. EUR einen Rekordstand erreicht hat.



In diesem Jahr wird die Renault Group zehn neue Automodelle auf den Markt bringen, mehr als die Hälfte werden hybride oder elektrische Technologie haben. Laut Renault-Finanzvorstand sei in der Zeit nach der Pandemie "die schnellste Sanierung in der Geschichte der Automobilindustrie" erfolgt. Ob dies wirklich so ist und was die Zukunft für die Firma erwartet, werden wir noch sehen.









