Heute im gabb: Um 11:45 liegt der ATX mit +1.25 Prozent im Plus bei 3414 Punkten (Ultimo 2023: 3435, -0.60% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bawag mit +2.89% auf 51.55 Euro, dahinter Palfinger mit +2.30% auf 24.5 Euro und DO&CO mit +2.17% auf 141.4 Euro. Zum Vergleich der DAX: 17195 (+0.46%, Ultimo 2023: 16751, 2.65% ytd). - News zu Porr, DO & CO, Research zu Flughafen Wien, Bawag, Valneva- Nachlese: Aktienkultur vermisst, Live Blick Verfallstag, Thomas Mraz- Unser Robot sagt: FACC, Do&Co, RWT und weitere Aktien auffällig, Robert Machtlinger führt den 4. Tag in der GGC- Reingehört bei Telekom Austria- Börsegeschichte 16.2.: Verbund, Palfinger, ÖBAG- Österreich-Depots: dad.at-Depot dreht ins Plus- wikifolio Stockpicking Österreich ...

