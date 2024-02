LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Pernod Ricard nach Zahlen von 143 auf 148 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Laurence Whyatt überarbeitete in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen. Er rechnet 2024 auch dank einer guten zweiten Jahreshälfte in den USA mit einem Gewinnwachstum im Rahmen der Konzernziele. Trotz der in einigen Bereichen recht positiven Halbjahresbilanz sorge er sich jedoch um die hohe Abhängigkeit des Spirituosenherstellers von einer Erholung in China. Aktuell gebe es für den chinesischen Markt große Rückschlagrisiken, weshalb er vorsichtig bleibe./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2024 / 02:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2024 / 02:02 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000120693

