Paris / London - Die europäischen Börsen haben ihre Aufwärtsbewegung am Freitag fortgesetzt. Damit setzten die Börsen ihre jüngste Rekordjagd langsam aber entschieden fort. Der EuroStoxx50 stieg gegen Mittag um 0,72 Prozent auf 4777,32 Punkte. An den Länderbörsen ging es ebenfalls nach oben. Der französische Cac 40 zog um 0,62 Prozent auf 7791,18 Punkte an, während der britische FTSE 100 um 0,97 Prozent auf 7671,55 Zähler gewann. Marktexperte Andreas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...