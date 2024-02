Sicher gab es Unternehmen mit eingängigeren Geschäftsmodellen auf den von Montega organisierten Hamburger Investorentagen (HIT) als Exasol. Doch bei seiner Präsentation hat CFO Jan-Dirk Henrich so gut es geht versucht, die enorme technische Komplexität bei den eigenen Produkten herauszunehmen. Und vielleicht reicht es für die meisten Investoren auch zu wissen, dass Exasol Software für den ... The post Exasol: Zurück in der Spur appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...