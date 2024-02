EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Aktualisierung der aufgestellten Jahresabschlüsse 2022/2023 für die AG und den Konzern:

Konzern-Jahresergebnis n.ST. nunmehr -1.003 TEUR nach ursprünglich gemeldeten -766 TEUR (+952 TEUR i.Vj.) Bereinigtes Jahresergebnis sino AG: -904 TEUR nach ursprünglich gemeldeten -838 TEUR (+593 TEUR i.Vj.) Veränderungen ergeben sich aus erhöhter BaFin-Umlage und geringfügigen Wertanpassungen bei kleineren Beteiligungen Düsseldorf, 16.02.2024 Die Gesellschaft hatte am 30.11.2023 den vom Vorstand aufgestellten Konzernabschluss der sino für das am 30.09.2023 beendete Geschäftsjahr 2022/2023 mit einem Jahresfehlbetrag von 766 TEUR bzw. -0,33 Euro pro Aktie, nach einem Konzernüberschuss von 952 TEUR bzw. +0,41 Euro pro Aktie im Vorjahr (jeweils -180,5 %) veröffentlicht. Die Gesellschaft hat heute dieses Ergebnis auf einen Jahresfehlbetrag von -1.003 Euro bzw. -0,43 Euro pro Aktie aktualisiert (jeweils -205,4 % ggü. Vorjahr). Auch das aktualisierte Ergebnis liegt im Rahmen der Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022/2023. Der aktualisierte Jahresfehlbetrag in der AG im Geschäftsjahr 2022/2023 bereinigt um Abschreibungen und Veräußerungsverluste auf tick-TS Aktien und Sondereffekte im Rahmen der Baader Migration liegt bei 904 TEUR bzw. bei -0,39 Euro pro Aktie nach +593 TEUR bzw. +0,25 Euro pro Aktie im Vorjahr (ebenfalls bereinigt, um Veräußerungsgewinne auf tick-TS Aktien und Sondereffekte im Rahmen der Baader Migration), -252,5 % bzw. -256,0 %. Die Aktualisierungen beim Ergebnis der sino AG ergeben sich nahezu vollständig aus einer nachträglich erhöhten BaFin-Umlage für das Jahr 2022 i.H.v. 86 TEUR. Die Anpassungen im Konzernergebnis beinhalten darüber hinaus Wertanpassungen im Rahmen der allgemeinen Risikovorsoge bei kleineren Beteiligungen der sino Beteiligungen GmbH von per Saldo insgesamt -170 TEUR im Vergleich zum am 30.11.2023 aufgestellten Konzernabschluss. Insgesamt betragen die Wertberichtigungen auf Beteiligungen im Geschäftsjahr 2022/2023 495 TEUR. Die - gemessen am Fair Value - mit weitem Abstand bedeutendste Beteiligung der sino (wirtschaftlich 2,3 % an der Trade Republic Bank GmbH) ist davon nicht betroffen. Der Fair Value dieser Beteiligung liegt nach Einschätzung der Gesellschaft - auch und gerade aufgrund der ausgezeichneten Entwicklung im bisherigen Kalenderjahr 2024 - deutlich über dem bilanzierten Buchwert. Eine Aufdeckung dieser stillen Reserven ist jedoch handelsrechtlich nicht zulässig und bleibt somit im Konzernabschluss 2022/2023 unberücksichtigt. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ingo Hillen, Vorsitzender des Vorstands - ihillen@sino.de | 0211 3611-2040



