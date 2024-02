In einem wöchentlichen Update für pv magazine gibt OPIS, ein Unternehmen von Dow Jones, einen kurzen Überblick über die wichtigsten Preistrends in der weltweiten Photovoltaik-Industrie.von pv magazine Global Die Lieferpreise für Wafer in China zeigten in dieser Woche aufgrund der eingeschränkten Handelsaktivität während des Mondneujahrsfestes keine Veränderung: Die Preise für Mono-PERC-Wafer im M10- und G12-Format blieben gegenüber der Vorwoche konstant bei 24,6 beziehungsweise 35,7 US-Cent pro Stück. Nach Einschätzung eines am oberen Ende der Wertschöpfungskette tätigen Branchenkenners erklärt ...

