Der Wahnsinn nimmt einfach kein Ende. Die Super Micco Computer-Aktie (WKN: A0MKJF) legte am Donnerstag um weitere +14% zu und übersprang erstmals die Marke von 1.000 US$. Vorbörslich stehen bereits wieder +5% auf der Kurstafel. Wird die Luft langsam dünn oder geht der Höhenflug des neuen Tech-Superstars noch weiter? Super Micro Computer vorgestellt Super Micro Computer mit Sitz in San José in Kalifornien ist ein US-Anbieter von Server- und Speichertechnologien. ...

