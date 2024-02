Kornelius Purps (antea): Ein Fall für zwei

16.02.2024 -

Man muss nicht immer erster sein. Wenn der Zweitligist in der zweiminütigen Nachspielzeit wegen seiner Zweikampfstärke mit zwei Toren führt, dann gibt es nur wenig Zweifel, dass er seinen zweiten Tabellenplatz verteidigen und damit sein Aufstiegsziel erreichen wird. Erreicht der Militärhaushalt zwei Prozent der Wirtschaftsleistung, ist das NATO-Ziel erreicht. Liegt die Inflationsrate bei zwei Prozent, ist das Notenbank-Ziel erreicht. Die "2" - eine magische Zahl. Wenn die Inflationsrate wieder gen zwei Prozent tendiert, werden die Zentralbanken die Leitzinsen senken, was für sich betrachtet positive Impulse für Aktienmärkte, Rentenpapiere und nahezu sämtliche Sachwertanlagen geben sollte. Wie steht es also um das Erreichen des Inflationsziels? Anders als beim Fußball ("Entscheidend is' auf'm Platz!") liefert ein tieferer Blick in die Inflations-Alchemie durchaus zweideutige Antworten.

Schauen wir in die USA. Dort beginnt das Problem damit, dass es nicht nur einen allgemein anerkannten Inflationsmaßstab gibt, sondern - wie sollte es anders sein - deren zwei.

(...)

